鄺紫珊：DeepSeek帶動AI硬件需求　宜逢低布局科技類股

來自內地的人工智能(AI)模型Deepseek讓全球市場震驚，加上貿易戰影響投資氣氛，半導體類股曾一度重挫，但中長期而言，DeepSeek推出對於AI產業絕對是正面影響。

根據Meta及微軟(Microsoft)剛公布業績，再度重申2025年的資本開支預測維持不變，顯示這些科技巨頭仍在持續投資AI及拓展這方面的投資，故無論是短期或是長期，企業對AI硬件的需求仍是只增不減。

AI產業正逐步從基礎設施階段轉向平台階段，AI基礎設施雖仍具備長期投資價值，但較低的AI訓練成本將讓更多企業採用AI，從而帶動整體硬件的需求，屬於高效的訓練模型對強大的晶片仍是不可或缺，故兩者的需求都是並存。AI產業的競爭壓力雖趨向激烈，雖長線仍無阻其股價的上升趨勢，但以往已升多時的科技硬件股短線仍可能出現調整風險。

目前美國經濟、企業盈利展望及勞動市場景氣，聯儲局都持正向看待，由於對通脹仍持警戒態度，已暗示將維持目前利率一段時間。美國科技股股價最近雖受創，但預期特朗普將推行減稅及放寬監管政策，加上企業盈利增長與減息預期，都有利美股後市，美股上升勢頭未變；加上DeepSeek以低成本投入發揮高效運算，可望加快AI普及速度，有機會帶動硬件需求回升，建議逢低可布局科技類股。

另外，市場對美國向多國展開關稅戰已不感到意外，對於在制裁名單上的國家包括墨西哥、加拿大、中國等企業而言，汽車、紡織品及電子產品等供應鏈，預期整體營運將受到影響。特朗普政策吸引資金回流美國、加上美國經濟相對強勁及相對利差效應，美元將維持強勢，新興市場股市將可能受壓。

與此同時，特朗普開徵關稅，明顯地是要向國民展示及強化本土保護主義，但同時需要平衡內部反對聲音。若最後演變成貿易大戰，包括美國及亞洲等國的經濟增長都肯定受到負面影響。由於目前關稅政策正陸續實施中，影響程度尚未確定，相信各國後續將會與美國展開談判，未來需持續觀察發展，因應情況對投資組合作出調整。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊