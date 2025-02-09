渣打馬拉松博覽會錄8萬人次入場 洪丕正夥禤惠儀派物資同跑手打氣

左起關祺、禤惠儀及洪丕正。

渣打香港馬拉松2025今日(9日)舉行！今年首度喺啟德體育園體藝館舉辦「渣打馬拉松博覽會」，除咗畀一眾跑手拎物資，現場仲有遊戲同活動攤位，畀絲絲呢啲「氣氛組」同跑手打氣！截至星期五(7日)，活動已吸引超過8萬人士入場。

將喺今日親自落場參加馬拉松「領袖盃」嘅中國香港田徑總會主席關祺、渣打銀行國際業務總裁洪丕正，以及渣打銀行香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀，亦有到訪渣打馬拉松博覽會，向選手派發跑手包，為蓄勢待發嘅參賽者打氣添！

洪丕正就話，渣打馬拉松作為本港最多人參與嘅年度體壇盛事，吸引超過7萬名本地及海外跑手，喺推廣馬拉松文化嘅同時，亦帶動體育同旅遊等產業。今年適逢啟德體育園開幕，特別喺呢度舉辦首屆渣打馬拉松博覽會，為公眾帶來嶄新體驗，提升民生同經濟效益。

首屆渣打馬拉松博覽會將會喺尋日(8日)下午5時結束，跑手可根據預約時段到場領取跑手包。現場設有超過40個遊戲同活動攤位，並特設印有7.4萬名參賽者名字嘅「跑手牆」同多個馬拉松打卡位畀到場人士影相留念，提前為周日賽事預熱。