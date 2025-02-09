【星期一‧炒啲乜】港股突破21000　乘DeepSeek浪潮繼續衝？

德銀日前唱好中港股市，估計將超過前期高位，刺激兩地股市上周五(7日)造好，恒指收市再創去年10月10日後近4個月高位，並重上21,000關，大市成交突破2,400億港元，科指更由1月低位回升兩成，步入「技術性牛市」，港股能否把握中國DeepSeek人工智能(AI)大模型浪潮再上一層樓？

德銀分析師認為，2025年將是投資界認識到，中國正超越世界上其他國家的一年。分析也指，DeepSeek新模型面世後，市場對中資科技股前景感到樂觀，扭轉市場對板塊的負面觀感，目前DeepSeek的影響仍未完全反映。

經濟數據方面，本周除了內地公布的居民消費價格指數(CPI)及工業生產者出廠價格指數(PPI)，美國也將公布1月CPI，將揭示通脹壓力是否仍強勁。同時，聯儲局主席鮑威爾在國會的發言將成為焦點。市場普遍預計，聯儲局今年可能會減息兩次，如果鮑威爾在發言中堅持鷹派立場，可能會迫使市場調整其減息預期，從而為美元帶來支持。

此外，市場並將得知美國零售銷售及PPI的數據，如果這些數據表現強勁，可能進一步支持美元上升。鮑威爾的發言和CPI數據無疑將對美元產生重要影響。

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