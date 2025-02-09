汪敦敬：人生美夢下的金錢遊戲

筆者是一個白手興家、奮鬥了大半生的生意人，但我也有不向財團妥協的特性，個人參與過很多反壟斷的鬥爭，究竟在我眼中金錢是甚麽價值？用錢的價值觀又如何？探討這方面的人愈來愈多，所以筆者分享一下！

錢並不是萬能的！但的確有一些事情是必須要用錢才能做到，遇上這些事情缺錢是萬萬不能的。

富有的人能做到的事，當然會比窮困的較多！但我們必須要明白在人生的路途上，仍有很多事情無論有沒有錢都是無奈和無助的！

有些人說不需要賺很多的錢，其實很多人到離世時都用不完！筆者很同意的，人生其實需要的錢不多！

手上的錢多過人生所用，其實其意義不大！但現實是見到很多愈富有的人愈貪錢！因為人性對權力和欲望也一樣貪得無厭！

在用錢方面，很多時朋友之間互相客氣地說：「都是用表面的那浸而已！」但是老友們就會用另一種說法去比喻：「現時花錢只是花一些將來的遺產而已！」其實人還有多少時間去「歎世界」和做善事，還要看健康！健康不配合，有多少錢都沒有意義！「有命使的錢才是財富！」

筆者也一樣，可以因為原則而不做的生意，那些生意才是屬於自己「話事」，否則，我們只是生意的奴隸而已！

30年前，筆者第一次去拉斯維加斯，那時候美國還在盛世，當時有很多美好的東西，當時年輕的我雖見到卻不夠錢買，於是許諾自己下次再來時見到喜歡的東西就要買，這是年輕時的一個追求。數十年後，筆者一早已可隨心所欲購物，但來到這個境界，其實已心如止水、無欲無求，所以很多時買「靚嘢」都是太太的意思。原來人生不是那麼簡單，當有能力時其實要照顧的人亦會增加，所有事情都是要配合能力和心態，隨着年紀增長會享受這兩種事情的相遇。如果因緣際會遇上一杯好的咖啡在眼前，掌握到這杯咖啡的快樂就是掌握到幸福。

當然比健康更重要的就是老伴！今天我倆已白頭偕老！也有鶼鲽情深、相濡以沫的時刻，享受的是心領神會！如何保持健康照顧太太？面對任何夫妻總有一個「行先」的考驗，體會到：事業可退休，人生挑戰卻沒終止的一日，但方法總比困難多，筆者快樂的選擇打拚未來這場終極奮鬥！

祥益地產總裁 汪敦敬