1月工商舖物業交投按月增24.1%　工廈表現最突出

新年伊始，本港整體投資氛圍略為轉好，投資者入市步伐亦加快。根據中原(工商舖)數據顯示，1月工商舖物業買賣成交按月增加約24.1%，當中工廈表現最突出，按月錄得約211宗買賣，按月增近四成。

該公司董事總經理潘志明表示，2025年1月份工商舖買賣量升價跌，共錄得約324宗成交，按年大增約72.3%；成交金額涉約43.07億港元，則按月跌約34.7%，但按年對比仍大增約1.3倍。而工廈方面表現亮麗，錄得約211宗買賣成交，按月及按年分別增加約37%及約83.5%，成交金額約23.94億元，按月及按年亦同樣分別大增約48.1%及約1.6倍。月內亦有用家自置工廈物業，其中觀塘鴻圖道33號海傲18樓01至04室以及27樓01至02室，面積共約1.1萬方呎，分別由兩名大熱卡通人物設計師購入，涉資共約5,517萬元。

另方面，商舖及寫字樓交投亦呈量升價跌狀況。2025年1月商舖買賣成交錄得約72宗，按月增約4宗或約5.9%，按年則大增約71.4%，成交金額錄得約11.49億元，按月雖跌約61%，但與去年同期相比則上升約1.1倍。至於，寫字樓錄得約41宗買賣，按月增約兩宗，按年則增約32.3%，成交金額涉約7.64億元，按月大幅回落約62.4%，但與去年同期相比有約91.5%的增長。月內亦見教育機構趁低購入寫字樓樓面自用個案，其中北角英皇道510號港運大廈12樓及13樓兩層，面積約4萬方呎，涉資約3億元。

潘分析，1月工商舖交投明顯增多，打破過往農曆新年假期交投較為淡靜的局面，可見整體投資者信心回穩，相信在物業價格持續回落至吸引水平的情況下，不少用家及投資者會積極部署入市吸納優質物業，預料2月整體買賣交投會繼續整固，維持量價齊穩的趨勢。