陳永傑：靈蛇出動　一手市場先迎「小陽春」

不少人認為今年的樓市「小陽春」會遲，但筆者觀察到「靈蛇」已悄然出動，帶動一手市場率先回暖，二月首5日，農曆新年長假期尚未結束時，一手市場已錄得98宗成交，較上月同期錄83宗，上升約2成，明顯較二手市場標青，顯示出一手市場回暖勢頭強勁，而且明顯主導大市。

筆者預計，短期內樓市仍以一手新盤作主導。根據中原研究部數據，截至2024年第四季，一手私人住宅新盤貨尾量已經連續6季高企逾二萬個水平。新盤庫存量高企，發展商為求加速去庫存，採用「讓利」的態度推盤，訂價克制，而且發展商亦有不同付款方法配合推售，競爭力強，而二手業主議價空間有限，交投難免受壓。

甫入蛇年，發展商已磨拳擦掌，本月港島及新界區有多個新盤蓄勢待發。其中，北角豪宅新盤「皇都」近日推出首張價單88伙，折實平均呎價低見「1字頭」，較區內對上新盤首批折實平均呎價有約11%折讓，更創港島東區逾8年新低，當中逾93%可售單位折實售價低於1,000萬元，訂價震撼全市場，搶盡市場目光，勢必凍結區內二手市場。筆者料項目首輪銷售定可一Q清枱，而發展商也將乘勝追擊，一手市場定會迎來一波熱潮。

新盤百花齊放下，發展商的積極策略和具吸引力的定價，無疑會促使更多潛在買家進場，進一步提升整體成交量。筆者預料，一手市場會率先迎來「小陽春」，料二月全月一手成交可達1000宗，首季一手成交可達3000宗。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑