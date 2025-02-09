陳永傑：十大屋苑周末錄8成交　二手樓已有轉旺勢頭

農曆新年過後樓市運作回復正常，市場交投回升。中原指出，十大屋苑於周末兩日(8、9日)錄得8宗成交，創8周同期新高，零成交屋苑數量縮減至6個。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，二手市場已有轉旺勢頭，而一手市場方面，發展商亦紛紛出擊，除了北角新盤以震撼價推售，一、二手「小陽春」已現雛形，樓市持續向好。

港島區方面，三個指標屋苑只得鴨脷洲海怡半島錄成交，中原盧鏡豪表示，假期完結，睇樓及買賣活動開始復常，該屋苑打破本月交投悶局，於周末連錄兩宗成交，平均實用呎價約11,632元。

九龍區亦只有荔枝角美孚新邨錄得交投，該行林家傑表示，屋苑於兩日連錄4宗成交，平均呎價約8,933元，售出單位包括7期萬事達廣場3號中層B室，實用面積約659方呎，兩房間隔，以598萬元成交，呎價約9,074元。

紅磡黃埔花園為其中一個未聞買賣的指標屋苑，中原王子健表示，假期氣氛漸散，但周末拜年活動仍然持續，拖慢交投。該屋苑本月則暫錄兩宗成交，平均實用呎價約10,728元，料睇樓人數及交投需時回升。

該行張奇瑋表示，東涌映灣園兩日錄一宗買賣，該盤5座高層F室，實用面積約495方呎，兩房間隔，成交價525萬元，呎價約10,06元。

中原陳志明表示，沙田第一城亦於周末售出兩伙，包括6座高層D室，實用面積約327方呎，以443.8萬元成交，呎價約13,71元。