新盤市場周末近70宗成交　元朗洪水橋項目佔32伙

新盤市場於假期後開始復常，市場於周末兩日(8、9日)錄得近70宗一手成交，主要來自昨日展開新一輪銷售的元朗洪水橋項目，該盤兩日沽出32伙，套現約1.45億元。至於以低價搶攻市場的北角全新盤，今日亦加推新一批單位，涉及55伙。

北角皇都加價加推55伙 折實平均呎價18998元

集團營業及市務(特別項目)部總監何家欣表示，新一批單位包括11伙一房及44伙兩房戶，實用面積351至621方呎，折實呎價約17,613至22,618元，售價最高1,404.6萬元。是次加推單位多屬中高層，屬原價加推。

其中，售價及呎價最低單位均為9樓A7室，實用面積359方呎一房戶。售價及呎價最高則為17樓A1室，實用面積621方呎，採兩房梗廚連工人房設計。

皇都截至周日晚累收票逾2850張 超購近19倍

入票人士超過一半為投資客，亦有本地分支家庭及「港漂」人才用家。至於項目展銷廳及示範單位自昨日開放予公眾參觀後，已共錄逾3,000人次參觀。

滙都II今增3宗成交 兩日累售32伙套現1.45億元

今日最新售出三伙當中，包括兩個兩房單位，項目5座2樓A06室，實用面積447方呎，以446.22萬元沽出，呎價約9,983元。另一宗兩房成交為同座9樓B01室，實用面積443方呎，成交價449.55萬元，呎價約10,478元。

餘下一宗為一房成交，單位為5座7樓B02室，實用面積338方呎，以356.1萬元沽出，呎價約10,536元。

連同滙都I，整個滙都系列至今累沽682伙，成交總額約33.2億元。

啟德海灣第1期周末沽3伙 套現2294萬元

市場消息指出，今日最新售出單位為2A座18樓G室，實用面積306方呎一房，售價為530.1萬元，呎價約17,324元。

而昨日售出的2伙兩房戶，包括2A座3樓D室、以及2B座5樓C室，成交價分別939.3萬及824.2萬元。該兩宗海景兩房成交個案，買家均為內地客。

凱和山周日沽出一房戶 成交價約434萬元

項目於一周內已沽出4伙，戶型涵括開放式、兩伙一房、以及一伙套三房單位。推出至今則已累售279伙，平均成交呎價約10,700元。

路勁銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，今年市面氣氛正面，項目於新年後首周即售出4伙，反映市場需求聚焦中小型單位，預計於短期內推出全新銷售策略及第1座「樓王」單位。

洪水橋#LYOS昨沽1花園複式戶 做價1297萬元

據知買家為內地客，多次參觀單位後再攜同風水師睇樓，加上該單位附送全屋家具，可即買即住，故決定購入單位自住。樓盤至今累售311伙，套現達19.3億元。

此外，項目現時在售花園複式戶僅餘10伙，發展商今日更新價單，將「百萬大禮買大屋」優惠延至2月28日。凡購買任何「層層叠趣」花園複式戶的買家，可享100萬元售價折扣，指定花園複式戶更可獲贈30萬元家具禮券或送全屋家具。

●會德豐地產旗下樓盤於周日(9日)連錄買賣，其中，將軍澳日出康城PARK SEASONS的2B座38樓F室，實用面積323方呎，一房開放式廚房設計，成交價478.3萬元，呎價約14,808元。整個SEASONS系列自去年3月開售至今，累售1,013伙，套現逾63億元。

同系的啟德MONACO MARINE第1B座26樓G室，實用面積462方呎，兩房開放式廚房間隔，以1,164.5萬元售出，呎價約25,206元。MONACO項目系列至今售出1,599伙，已套現近205億元。