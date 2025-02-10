渣打與客戶以債券通北向通債券抵押作境外人幣回購

渣打香港今早成功與中信證券國際資本管理有限公司、廣發全球資本有限公司及東衛資產管理私人有限公司等金融機構客戶，首次以「債券通」（北向通）債券作為抵押品，在香港進行人民幣回購業務，支持中國人民銀行與香港金融管理局進一步完善離岸人民幣流動性巿場化的安排機制。

渣打銀行香港、大中華及北亞區金融市場及戰略客戶主管曾繼志表示，渣打很高興成為首批銀行之一，協助客戶利用「債券通」（北向通）債券作為抵押品，進行離岸人民幣回購，以取得人民幣流動性，有效盤活境外投資者的在岸債券持倉，提升資本效率，整體提升人民幣資產對國際投資者的吸引力，進一步鞏固香港作為離岸人民幣業務中心的領先地位。

曾續稱，自從監管機構於上月宣布有關離岸人民幣債券回購的新安排後，接獲不少客戶查詢，部分表明有意參與交易，預計新的回購安排將成為投資者恒常管理人民幣資產的金融工具。隨着「債券通」北向通的交易量於去年再創新高，突破10萬億元人民幣，渣打香港在2024年所錄得的北向通交易量亦按年增加近兩成，足證客戶對在岸人民幣資產的投資意欲與日俱增，人民幣國際化持續進展。