中銀完成多筆債券通債券作抵押品人幣債券回購

中銀香港副總裁王化斌表示，「債券通」（北向通）債券作為抵押品的離岸人民幣債券回購業務對推動人民幣國際化發揮關鍵作用，人民幣債券具有價值穩定，並與國際市場波動關聯度較低等多項優質資產的優勢，本次將「債券通」（北向通）債券納入離岸回購業務，進一步增加在岸人民幣資產在國際金融市場中的抵押品功能及應用，同時豐富了境外投資者獲取人民幣流動性支持的渠道，從而提高境外機構投資者投資人民幣資產的興趣。新業務有助推進中國債券市場高水平對外開放，強化香港作為全球離岸人民幣業務樞紐地位及風險管理中心功能，鞏固提升香港國際金融中心的地位。

金管局於今年初公布有關離岸人民幣債券回購業務的安排，讓「債券通」（北向通）參與者可以使用合資格在岸債券作為抵押品，在香港進行人民幣回購業務。