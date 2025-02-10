暫停加盟申請　喜茶：拒絕無意義門店規模「內捲」

內媒報道，茶飲業界龍頭之一喜茶近日暫停門店加盟申請，指拒絕無意義的門店規模「內捲」。

報道指，喜茶早前在內部發布全員郵件強調，今年喜茶將繼續堅持差異化戰略，其中具體舉措之一，包括拒絕無意義的門店規模「內捲」，暫時停止接受事業合夥申請。在產品品牌高度同質化、門店數量供大於求、經營效益普遍下滑的背景下，行業繼續加密擴大規模，可能更多的是對增長、對資本的執念，這既不是用戶需求，也不是合夥人需求，甚至是一種對合夥人的傷害。

喜茶指，新茶飲行業的「數字遊戲」已結束，低價「內捲」、規模「內捲」毫無意義。未來公司將以門店體驗與品牌內容為核心，攜手並支持喜茶現有事業合夥人更好地服務用戶。新茶飲行業仍處於早期發展階段，還需要努力探索實現品牌與用戶更深度的連接和共鳴。

喜茶從2012年在廣東江門的街邊小店開始營業，在其前10年的發展中，該公司一直堅持直營路線。2022年11月，喜茶正式以合適的店型開展事業合夥業務。借助加盟政策，喜茶門店迅速擴張。截止去年9月止，喜茶門店總量達4,300多間。此前該公司開放加盟的區域包括內地、香港、澳門，以及澳洲、加拿大、日本、南韓、馬來西亞、新加坡、美國和英國8個海外國家。