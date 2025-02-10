李偉傑：港股有條件再上　小米及阿里提防回吐

天風國際證券集團經紀業務部董事李偉傑表示，港股踏入蛇年之後，整體投資氣氛不俗。雖然中美貿易戰再現，但Deepseek的出現，成不少科技股重估催化劑，港股在成交配合下重上兩萬一後，短期料上試21,500點阻力，甚至有條件向上挑戰22,000點，下方防守在約20,400點。