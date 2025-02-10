李偉傑：港股有條件再上 小米及阿里提防回吐
2025年02月10日 11:42
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（Getty Images圖片）
天風國際證券集團經紀業務部董事李偉傑表示，港股踏入蛇年之後，整體投資氣氛不俗。雖然中美貿易戰再現，但Deepseek的出現，成不少科技股重估催化劑，港股在成交配合下重上兩萬一後，短期料上試21,500點阻力，甚至有條件向上挑戰22,000點，下方防守在約20,400點。
阿里巴巴(09988)否認投資DeepSeek，但公司早前已發布新AI大模型，更有傳世界級AI科學家加盟阿里。李認為，在AI概念支持下，阿里股價已重上100元紅底，即市更一度升穿105元水平，但短期宜提防獲利回吐盤出現。
至於另一隻科網藍籌小米集團(01810)亦消息多多，據報本月將發布AI眼鏡及新手機15 Ultra。李指出，小米多個業務範疇如手機、家電及新能源汽車，均是內地國策支持所在，中長線值得看好。不過，其股價已處超買水平，短期或有機會出現技術回吐。
比亞迪股份(01211)即將舉行發布會，冀將高級智能駕駛系統「天神之眼」帶入大眾市場。李偉傑指雖然「天神之眼」早於上年發佈，但現時系統成熟推出，再度引起市場關注，令其股價上周曾創52周新高。不過，李認為目前其股價處於整固階段，建議未持貨者暫先繼續留意相關消息，待回落至300元水平位置再作考慮。