施羅德：投資者今年面對兩大風險　宜建立具韌性組合

施羅德集團首席投資總監Johanna Kyrklund指，踏入2025年，雖然美國股市估值偏高，,不過堅持正經濟名義增長及減息對股市有利的立場，因為預計企業盈利將維持穩健，且目前通脹仍朝正確方向發展。然而，有兩項風險令人擔憂。

首先，債券孳息率上升是否會危及股票？2010年代的特點是，緊縮的財政政策及零利率環境，可將這時代稱為「極端的亞當史密斯」，其理論是個人及企業為自身利益行事，將為經濟帶來正面影響。惟此情況導致過度的收入不平等，引發對民粹主義政策的支持及以寬鬆的財政政策、保護主義和提高利率為重點的新共識。寬鬆的財政政策代表更高的借貸成本。在許多地區，人口老化加上其他支出需求，將導致債務水平上升。最終這些因素將限制投資市場回報潛力。

各地政府支出有助於支持經濟，但這可能為未來股市埋下隱患，因體系中的過度支出通常會在經濟低迷時才獲解決。

只要債券孳息率不上升過多，股票估值就可維持在目前水平。美國10年期政府債券孳息率目前約4.8厘，股票估值相對於債券已開始進入更艱險區域。債券孳息率上升可能會吸引資金流出股市，並增加企業的借貸成本。

施羅德在過往幾年預測美國經濟可能會陷入低迷或衰退，目前預測是其將正面發展。這可能表示從「唱反調」的角度來看，短期內債券孳息率將得到一定緩解，尤其是市場已消化美國或會在2025年減息的預測。惟高債券孳息率是施羅德及投資者在2025年需留意的風險。

另一挑戰是市值加權指數的集中程度。大型科技股在此周期所帶來的強勁盈利增長，使其與2000年的科網泡沫截然不同。當時估值無實質支持及解釋，但現時許多大型美國科技企業的盈利都能支持其估值。然而，鑑於這些企業在主要指數中的主導地位，其中任何一家企業的失誤，都會對整體投資市場回報構成風險。

現時股市指數的集中程度遠超1990年代後期。從投資組合角度來看，對少數股票維持高倉位的投資似乎不明智。更重要的是，「美股七雄」股票背後驅動力各不相同，將它們視為一個個體，會低估個別公司之間不同的業務驅動力。鑑於股市集中性，目前並不是押注時機。

美國與其他市場有以上共同風險。歐洲及日本股市的集中度同樣高。依賴過往贏家帶動表現的投資者已開始錯失機會。自去年夏季以來，見到投資及股市的發展路徑更為有趣，不同行業板塊在不同時間錄得不同表現。

當主要股票指數不再像過去那樣提供分散投資的作用，而政治共識的轉變正在改變各資產類別之間相關性的情況下，投資者需要更加努力地建立具有韌性的投資組合。