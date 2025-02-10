官媒反駁外資撤離　華新設外企升10%　沃爾瑪拓展證市場轉型

官媒今日(10日)發文，反駁近期「外資大規模撤離中國」的說法。報道指，儘管2024年內地實際使用外資金額按年下跌27.1%，但新設立外資企業數量按年增長9.9%，反映市場結構正進行優化升級。

該報道以零售巨頭沃爾瑪為例，指市場經常傳出「撤離中國」的消息，但事實是該企業旗下的山姆會員店於去年12月在溫州開設第52間分店，2024年第三季度在內地銷售淨額更錄得17%增幅。

報道又表示，「在消費需求個人化、多元化趨勢下，在本土零售企業強勢崛起下，傳統商業模式在中國行不通了，快速反應跟上中國市場變化的外資企業才能獲得成功」。

對於引資規模下跌，報道解釋主要有兩個原因：首先是2021至2023年連續3年引資規模超過1萬億元人民幣後，屬於正常調整；其次是全球跨國投資趨向服務業化及輕資產化，目前內地服務業使用外資佔比約七成。

報道強調，內地持續推進更高水平開放，包括舉辦進博會、鏈博會，縮減外資准入負面清單，給予外資國民待遇等措施。這些政策令外資進入門檻降低，吸引更多中小型外資企業進入市場。

數據顯示，近年來外資結構呈現優化趨勢，部分未能適應市場轉型的企業退出，但更多具備技術優勢的企業選擇進入。報道亦認為，該情況反映內地市場正進行結構性升級，外資企業對中國發展前景仍具信心。