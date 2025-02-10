法巴列5大投資主題　AI仍須關注　部分板塊現投資機會

法國巴黎銀行發表今年市場展望，預測美國今年再減息兩次，上下半年各一次，每次25點子，基準利率將降至4%左右。該行財富管理亞洲首席投資官Prashant Bhayani表示認為，儘管全球地緣政治情況依然緊張，但該不確定因素並沒有影響金融資產的價值。

他預期，全球經濟成長溫和、通脹逐漸回落接近央行目標水平、基準利率也穩步下降，形成罕見的「金髮女孩經濟」（Goldilocks Economy）環境，讓企業利潤、收入和股權價值都穩定增長。此外，隨着人類壽命延長和能源轉型需求增加，醫療保健和能源領域正持續湧現更多的投資機會。

法巴列出今年五大投資主題，預期貨幣寬鬆政策將帶動債券、銀行股、工業股、中小企表現，同時看好黃金及槓桿型資產類別，如房地產、私募股權、基礎設施及公用事業股。

法巴香港首席投資策略師譚慧敏表示，目前對美股市場持正面看法，預期美股未來數年仍處於牛市，但可能會迎來更多波動，全年可錄正回報。

另外，該行相信在AI發展趨勢下，工業、媒體/行銷和零售等行業中存在間接投資機會，預期在未來12至24個月可受惠於AI相關科技應用推動的生產力提升，電力和數據中心基礎設施及機械人自動化等領域。