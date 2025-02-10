台積電1月收入增35%　地震料致損失53億新台幣　影響首季展望

台積電公布2025年1月營收報告，單月收入約2,932.88億元新台幣(下同)，較去年12月增加5.4%，較去年同期增加35.9%。

此外，台積電指，台灣於1月21日零時許經歷芮氏規模6.4級地震，而後(包括農曆新年期間)又有多次相當規模餘震。台積電晶圓廠並沒有結構性損毀，各廠區供水、電力、工安系統及營運正常，惟多次地震發生後有一定數量的生產中晶圓受到影響。

因此，台積電2025年第一季收入預期將較趨近250億至258億美元展望之低標。初步估計將於 2025年第一季認列扣除保險理賠後之相關地震損失約53億元。儘管如此，第一季毛利率仍預計介於57至59%之間，經營利潤率仍預計介乎46.5至48.5%之間。公司正傾力補足生產損失，針對全年的財務展望維持不變。

分析指，台積電的基本面依然穩固，人工智能(AI)趨勢未變，長期前景看好，只是近期美國總統特朗普政策變動，對其股價造成一定壓力，市場期待本周台積電在美國召開董事會，這是公司37年來首次在美國舉行董事會，市場聚焦他們如何應對特朗普的晶片政策，以及全球政經濟環境中的不確定性。