DFI零售集團任命文宇斌為7-Eleven行政總裁

DFI零售集團宣布，任命文宇斌為7-Eleven行政總裁(南中國、香港、澳門及新加坡)，即日生效。他將帶領便利店業務在南中國、香港、澳門及新加坡的戰略方向和營運，推動創新和增長以滿足不斷變化的客戶需求。根據是次任命，文宇斌將加入管理委員會。

文宇斌有超過20年零售行業管理經驗，專注亞太地區食品和快速消費品(FMCG)領域。獲任命前，他擔任DFI零售集團零售食品(新加坡)常務董事總經理，管理Giant、Cold Storage、CS Fresh和Jason's Deli品牌。

DFI零售集團行政總裁貝思哲(Scott Price)指，文宇斌在提升顧客體驗和推動創新方面能力顯著，在領導新加坡市場食品業務方面的成功，加上對亞洲零售市場深入理解，有助加速7-Eleven增長。同時在數碼化轉型和營運績效方面的專業知識，在進一步發展便利零售產品、滿足和超越客戶期望方面發揮至關重要作用。

文宇斌職業生涯中，在推動業務增長和營運方面表現卓越，包括推動沃爾瑪中國的山姆會員商店業務增長，以及促成荷蘭零售商SPAR進入中國、印尼、泰國和蒙古市場等。