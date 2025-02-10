皇都最快周六開售　累逾3000張票　超購近20倍

左一為陳冬陽，右二為何家欣，右一為楊境豪。

何續指，目前入票的客源有約六成來自港島區，而九龍及新界分別各佔兩成。整體客源有約一半來自本地客，近半來自內地，包括上海、廣州及重慶等地。同時，準買家不乏投資客、港漂人才、本地分支家庭。項目的特色天台大宅，為35樓A1室，實用面積1,522方呎，屬四房兩套連儲物室間隔，即將上載銷售安排，以招標形式出售。

新世界發展營業及市務(特別項目)部助理總經理 陳冬陽稱，為疏導參觀人潮，展銷廳於周末提早1小時開放。部分準買家採用自家研發的網上入票系統，流程更效率。

新世界發展營業及市務(特別項目)部助理總經理楊境豪指，項目住客可享由中環私人會所提供的專屬廚師發辦，包括日式懷石料理、東南亞創意美食和現代歐陸美饌等，另設度身定制的私人烹飪服務。

此外，住客會所HERITAGE HOUSE設施涵蓋瑰麗雅室、威士忌閣、宴會廳、廚藝坊、戲院、戶外游泳池、健身室及瑜伽室等。發展商指，多家銀行已在項目展銷廳設置專屬櫃台，提供專業服務，包括恒生銀行。