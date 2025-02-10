瑞銀：今年中國乘用車業將錄增長　智能化方案關鍵

瑞銀投資銀行中國汽車行業研究主管鞏旻表示，隨着中國政府消費刺激政策明朗化，預計2025年中國乘用車行業將小幅增長，尤其是在下半年。人工智能(AI)DeepSeek橫空出世後，智能化方案可能仍是汽車股的關鍵主題，長遠而言，預計中國汽車製造商在智慧創新方面處於領先地位，並在大眾市場汽車中推廣這些技術，儘管其估值僅占全球汽車製造商市值10%左右。

他又預計，由於產品更新更快、智能化功能出眾和利好政策，中國的電動汽車轉型將繼續。由於豐厚的換車補貼政策將覆蓋2025 全年，料下半年電動汽車需求將尤為強勁，因為從2026年起將對電動汽車徵收5%的購置稅。對於海外市場，認為由於多個國家上調關稅、在途庫存和比較基數增加，出口增長可能會放緩，但仍預計出口將帶來積極貢獻，因為中國汽車在南半球的管道和品牌認知度仍在增長。受到小米SU7銷售強勁的支撐，認為純電動車可能會從插電混動車手中奪回份額，因為快充電池和基礎設施迅速普及，利好電池製造商。

他指，受惠近期DeepSeek的高關注度，相信汽車購買者和投資者可能會進一步關注汽車智能化趨勢。比亞迪預計將把這些功能下放到經濟型車型上，另認為傳統汽車製造商可能會在未來幾個月宣布與AI企業進行更多合作。不過，對於投資者來說，預計具有技術背景的造車新勢力將是重點關注目標，因其在汽車AI開發和應用以及製造流程等方面有所布局，相信在未來的財報會大量提及AI。