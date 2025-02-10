ONE STANLEY今日起開放22伙特色分層戶　供預約參觀

建灝地產旗下港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，周一(10日)公布即日起開放22伙特色分層單位以供預約參觀。同日上載最新銷售安排，推出第6座花園特色單位於本周五(14日)以招標形式發售。

集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，集團上周公布計劃短期內推出全新第6至第8座的特色分層大宅後，短短數天內接獲超過3,000個參觀查詢。故決定即日開放22伙特色分層單位以供參觀，單位實用面積介乎1,097至2,565方呎，做價參考港島近期約1,000方呎特色豪宅的售價，相信日後這批單位的招標價會有「驚喜」，有信心短期內錄得成交。

是日最新推出招標的單位為第6座地下B室，實用面積1,097方呎，三房間隔，外連339方呎花園，特大客飯廳長逾7.5米，深逾3.6米。該單位於周五下午2時招標及同日下午4時隨即截標。全盤至今累售16伙，總成交金額逾13.4億元。

鄭智荣認為，踏入新一年，隨著本港按揭息率持續下調，以及優化專才計劃，均利好豪宅後市，不但有助刺激海外人士及專才入市本港豪宅，而且更可吸引國際投資者增加投入本港豪宅市場，料帶動豪宅氣氛，預期今年豪宅項目交投價量齊升。