上置集團：最後上市日期將為本月19日

公司表示，於尋求法律意見後，於今年1月17日，公司向高等法院提交申請司法覆核的許可通知書，質疑上市覆核委員會決定。於今年1月23日，公司董事會就公司的許可申請舉行會議，公司因而已於今年1月27日向高等法院提交申請撤回許可申請的許可。於今年1月28日，聯交所建議各方透過同意傳票的方式共同申請中止許可申請，以節省時間及成本。公司同意有關建議，並於2025年2月4日向高等法院提交同意傳票，其後法院已於2025年2月5日發出命令，以(其中包括)駁回許可申請。

公司指出，聯交所日期為2025年2月7日的函件中指出(其中包括)，股份的最後上市日期將為2025年2月19日，且由2025年2月20日上午9時正起，股份的上市地位將被撤銷。股份已於2023年4月3日上午9時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至其上市地位被撤銷。

公司又指，朱浩天已辭任公司秘書，自2025年2月15日起生效。