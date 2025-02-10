杏花邨頂層複式連花園減價5%售1093萬元

柴灣杏花邨蛇年「開齋」，頂層複式海景單位，減價57萬元後，成交價1,093萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原鄭俊輝表示，柴灣杏花邨錄蛇年首宗買賣，單位為15座頂層複式單位，實用面積約888方呎，三房連空中花園，有裝修，望海景，累減57萬元或約5%，終以1,093萬元成交，呎價約12,309元，新買家為區內換樓客。

●中原冼子明指，小西灣居屋富景花園10座低層F室，實用面積約484方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價280萬元，以258萬元成交，呎價約5,331元，新買家為年輕上車客。

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九龍區

●利嘉閣謝國勳稱，荔枝角美孚新邨1期百老匯街19號高層B室，實用面積約485方呎，兩房間隔，望內園景，新買家為換樓客，單位原先叫價510萬元，議價後以485萬元成交，呎價約10,000元，原業主於2017年以約590萬元買入，帳面虧蝕105萬元。

●香港置業曾家輝指，長沙灣宇晴軒2座低層D室，實用面積約464方呎，兩房間隔，叫價650萬元放盤1個月後，獲新買家接洽，雙方經議價後減價約40萬元，以約610萬元易手，呎價約13,147元。

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新界區

●祥益黃慶德表示，屯門居屋富健花園12座低層G室，實用面積約592方呎，三房間隔，區內白居二表示熟悉該區，而且搬遷方便，未補價第二市場以338.8萬元購入，呎價約5,723元。

●世紀21天生置業鄭少坤指，屯門黃金海岸3座中層B室，實用面積約576方呎，兩房間隔，望海景，附企理裝修，叫價480萬元，獲用家洽購，減60萬元，以420萬元承接，呎價約7,292元，原業主持貨約6年帳面虧蝕190萬元，貶值約31%。

●利嘉閣林英傑表示，屯門市廣場2座低層E室，實用面積約325方呎，兩房間隔，新買家為區內投資者，叫價408萬元放售單位，近日調整叫價至350萬元，議價後以328萬元成交，折合實用面積呎價約10,092元。

●中原伍耀祖稱，天水圍居屋屏欣苑B座高層9室，實用面積約376方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價350萬元，綠表買家議價後，減價11.2萬元，以338.8萬元成交，呎價約9,011元，原業主持貨約6年半，帳面獲利152.16萬元。

●中原蔡天賜指，粉嶺綠悠軒5座高層G室，實用面積約629方呎，套三房間隔，叫價約550萬元，議價後以538萬元易手，呎價約8,553元，新買家為用家。

●美聯呂劍偉指，火炭駿景園連錄兩宗買賣，包括9座中層G室，實用面積約947方呎，套三房設計，早前叫價1,050萬元，由區內換樓客議價50萬元，以1,000萬元承接，呎價約10,560元。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田欣廷軒3座中層B室，實用面積約417方呎，兩房間隔，望市景，獲買家洽購，放盤約4日，叫價620萬元，減幅約3.2%，以600萬元成交，呎價約14,388元。

●世紀21奇豐李嘉文指，沙田第一城32座低層F室，實用面積約451方呎，三房間隔，望內園景，放盤約兩個月，叫價500萬元，累減12萬元，減幅約2.4%，以488萬元成交，呎價約10,820元。

●中原姚枝榮表示，沙田及大圍2月暫錄約15宗二手買賣，其中河畔花園A座中層7室，實用面積約242方呎，兩房間隔，叫價約388萬元，議價後以323萬元沽出，呎價約13,347元，原業主持貨約4年，帳面蝕165萬元。

●世紀21奇豐胡國強指，馬鞍山中心2座低層B室，實用面積約364方呎，兩房間隔，望海景，放盤約4個月，叫價500萬元，成交價480萬元，減幅約4%，呎價約13,187元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山居屋錦泰苑G座中層4室，實用面積約506方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價約455萬元，議價後以435萬元易手，呎價約8,597元，新買家為用家。

●美聯黃麗貞指，將軍澳都會駅6座中低層F室，實用面積約503方呎，兩房間隔，叫價668萬元放盤約兩個月，近期獲區內客洽詢，議價後以628萬元承接單位自住，呎價約12,485元。

●利嘉閣林靖羲稱，將軍澳峻瀅1座高層B室，實用面積約529方呎，「大兩房」間隔，望海景，新買家為上車客，放盤僅約10日，叫價550萬元，火速以545萬元成交，呎價約10,302元。

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