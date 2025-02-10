港島新盤3日內收票逾3600張　最快周六開賣

港島區新盤自公布價單後，市場收票反應理想，3日之內已接獲逾3,600張入票，發展商預告最快周六作首輪公開發售。新盤市場於周一(10日)單日錄得至少16宗成交。

●北角皇都3日累收逾3,600票

●石硤尾緹外四房連雙車位售1.85億

●黃竹坑站港島南岸海盈山本月暫沽14伙

●元朗站The YOHO Hub II兩房成交價696萬

●元朗洪水橋滙都II單日沽兩伙

●屯門掃管笏凱和山三房呎售約10,679元

●日出康城GRAND SEASONS一房售470萬

會德豐地產的將軍澳日出康城第12C期GRAND SEASONS，周一(10日)錄得第1B座29樓 E室

的成交，實用面積322方呎一房，成交價470.5萬元，呎價約14,612元。發展商指，SEASONS系列自去年3月開售至今，累售1,014伙，套現逾63億元。

●赤柱ONE STANLE推1伙花園特色戶本周招標出售

建灝地產旗下港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，周一(10日)公布即日起開放22伙特色分層單位以供預約參觀。同日上載最新銷售安排，推出第6座花園特色單位於本周五(14日)以招標形式發售。是日最新推出招標的單位為第6座地下B室，實用面積1,097方呎，三房間隔，外連339方呎花園。全盤至今累售16伙，總成交金額逾13.4億元。

●牛頭角皓日新近錄特色戶成交