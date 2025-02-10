港島新盤3日內收票逾3600張 最快周六開賣
2025年02月10日 22:02
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港島區新盤自公布價單後，市場收票反應理想，3日之內已接獲逾3,600張入票，發展商預告最快周六作首輪公開發售。新盤市場於周一(10日)單日錄得至少16宗成交。
●北角皇都3日累收逾3,600票
新世界發展(00017)的北角皇都，周一(10日)以招標形式發售32樓B2室，實用面積1,246方呎，採四房一套連儲物室間隔，連同雙車位成交價4,554.57萬元，呎價約36,554元。至於，價單單位方面，項目於3日內共已接獲逾3,600張入票，按首兩張共143伙計，暫錄超額認購約24倍，將於短期內上載銷售安排，最快周六首度公開發售。
●石硤尾緹外四房連雙車位售1.85億
嘉里建設(00683)旗下石硤尾龍駒道3號緹外，周一(10日)招標售出第5座1樓A室，單位實用面積4,278方呎，連同雙車位成交價為1.85億元，呎價約43,245元，暫屬九龍區今年最大額的一手成交。上述單位採四房四套房另加雙工人房間隔，連255方呎前庭，附設裝修，連家具售出。另享印花稅津貼優惠，家具津貼現金回贈等。
●黃竹坑站港島南岸海盈山本月暫沽14伙
由嘉里建設(00683)、信和置業(00083)及太古地產(01972)合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸海盈山，本周暫錄約14宗成交，包括周一(10日)沽出兩伙。項目的2A座27樓D室，實用面積613方呎，採兩房連儲物室間隔，成交價1,622.01萬元，呎價約26,460元。
●元朗站The YOHO Hub II兩房成交價696萬
新鴻基地產(00016)旗下元朗站The YOHO Hub II，周一(10日)售出以696.53萬元售出6座22樓C室，實用面積448方呎，採兩房間隔，呎價約15,548元。
●元朗洪水橋滙都II單日沽兩伙
泛海集團(00129)發展的元朗洪水橋滙都II，周一(10日)再售出兩伙，包括第5座7樓A09室，實用面積417方呎兩房，成交價436.47萬元，呎價約10,467元。項目於剛過去周末兩日錄得約32宗成交，包括第5座7樓B02室，實用面積338方呎，以356.1萬元成交，呎價約10,536 元。
●屯門掃管笏凱和山三房呎售約10,679元
路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，周一(10日)連錄兩宗成交，共涉逾1,168萬元。包括第3座19 樓A室，實用面積691方呎，屬三房一套間隔，成交價逾737.9萬元，呎價約10,679元。另一伙新售出單位為第3座18樓L室，實用面積381方呎，一房開放式廚房設計，成交價逾430.4萬元，呎價約11,298元。
●日出康城GRAND SEASONS一房售470萬
會德豐地產的將軍澳日出康城第12C期GRAND SEASONS，周一(10日)錄得第1B座29樓 E室
的成交，實用面積322方呎一房，成交價470.5萬元，呎價約14,612元。發展商指，SEASONS系列自去年3月開售至今，累售1,014伙，套現逾63億元。
●赤柱ONE STANLE推1伙花園特色戶本周招標出售
建灝地產旗下港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，周一(10日)公布即日起開放22伙特色分層單位以供預約參觀。同日上載最新銷售安排，推出第6座花園特色單位於本周五(14日)以招標形式發售。是日最新推出招標的單位為第6座地下B室，實用面積1,097方呎，三房間隔，外連339方呎花園。全盤至今累售16伙，總成交金額逾13.4億元。
●牛頭角皓日新近錄特色戶成交
恒隆地產(00101)發展的牛頭角皓日，新近錄得特色單位成交。該公司物業銷售主管呂渭源表示，項目最新招標售出3樓H室，實用面積289方呎，屬一房連開放式廚房間隔，連135方呎平台，享開揚內園泳池景觀，成交價622.1萬元，呎價約21,526元。買家另可享有多項回贈。據悉，買家為一對年輕夫婦，較早前已購入項目的一伙兩房梗廚戶，現時再次增購。