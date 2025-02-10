美股道指升85點　麥當勞漲4.6%

儘管近期貿易戰的消息不斷，但美股乃至全球股市似乎未見受到負面衝擊。美股3大指數周一早段靠穩，道指升85點，報44,388點；標指升20點，報6,046點；納指升137點，報19,661點。港股夜期報21,521點，跌46點，低水1點。

法國巴黎銀行財富管理亞洲首席投資官Prashant Bhayani表示，全球地緣政治情況依然緊張，惟不確定因素並沒有影響金融資產的價值；法巴香港首席投資策略師譚慧敏表示，目前對美股市場持正面看法，預期美股未來數年仍處於牛市，但可能會迎來更多波動，全年可錄正回報。

此外，該行預期，貨幣寬鬆政策將帶動債券、銀行股、工業股、中小企表現，同時看好黃金及槓桿型資產類別，如房地產、私募股權、基礎設施及公用事業股。Bhayani指出，全球經濟增長溫和、通脹逐漸回落到接近央行目標水平、基準利率也穩步下降，讓企業利潤、收入和股權價值都穩定增長。

企業消息方面，美股最大連鎖快餐店麥當勞公布，截至去年底止一季收入為63.88億美元，按年微跌0.28%，表現差過市場預期。更重要的是，雖然上季該公司全球同店銷售按年增長0.4%，但美國地區卻下跌1.4%，原因是平均消費金額的減少，部分被總消費人次增長所抵銷。根據非公認會計準則(Non-GAAP)，該公司上季的經調整純利為20.35億美元，按年倒退5.12%。

去年10月下旬，美國麥當勞部分地區的「足三両」漢堡包捲入大腸桿菌感染風波，當時一度打擊了該餐廳在當地的業務表現。不過，從這次業績表現可見，似乎客戶平均消費下滑的「消費降級」影響更大。所幸的是，涉及中東、日本等地的國際授權經營市場同店銷售增長4.1%；而包括英國在內的國際經營市場則輕微增長0.1%。麥當勞股價早段曾升/跌4.64%，報307.95美元。