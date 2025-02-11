東方日報B1：恒指月內飆6%　睇二萬三

恒指周一高開90點，見全日低位21,223點後，升幅持續擴大，最多曾升406點至21,539點，乃去年10月8日以來即市高位；收市報21,521點，升1.83%，連升3個交易日。國企指數收市升162點或2.09%，報7,946點；科技指數升136點或2.64%，報5,286點。主板成交額逾2,424億元。

法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏預期，今年恒指高位可見23,000點，全年雖然有波動，但可望錄得正回報；又指DeepSeek出台後，內地科技公司更加專注於AI應用方面，其盈利預期亦不斷上調，故非常具有吸引力，看好科技股；同時亦看好高息股，因為關稅影響市場波動，利好收息股。

譚稱，為進一步降低投資組合風險，建議投資者應考慮投資股票、債券及房地產外的另類資產，如私人信貸或結構性產品等。至於內地經濟方面，近期部分經濟數據增長減慢，加上中美貿易糾紛等議題，預期當局或在兩會期間公布今年中國國內生產總值(GDP)增長目標在5%左右。除了中資科技股外，旅遊相關股份亦是其焦點之一，另她提醒，對於內地消費股要相當具選擇性，須在關稅之下避開出口相關股份。