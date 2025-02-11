鄧建初：DeepSeek消息層出不窮　新聞判斷法可辨真偽

新聞消息層出不窮，亦是影響股票市場即市劇烈波動的原因之一。能夠拆解新聞可信性及影響性，才可以作出適當部署行為，在這詭譎多變的大市中，較易取勝。

股民常犯的錯誤，就是新聞消息一出，照單全收，不假思索信以為真，高價搶入，給予事前收到消息之「春江鴨」短線出貨的機會。誠然，如消息真確，往後股價還是會恢復上升，但短期內可能已回吐一截。

內地AI人工智能開源大模型DeepSeek(深度求索)，因採取開源模式，免費下載使用，及可以修改及整合到自家應用程式，而且在推理能力及訓練成本方面比ChatGPT更加優勝，這個正面的好消息，對一眾低殘的相關股票起刺激作用。龍頭科技股紛紛加快研發AI模型技術，而股價也乘時飆升。內地Al開發進入百花齊放局面，相關股份表現有望進一步好轉。

初哥在聊天室群組引用的「第一次是天才、第二次是庸才、第三次是蠢材」，美國總統特朗普上次在任時拋出加徵關稅這個政策震攝對手，今次重施故技，再度對一眾國家加徵關稅，威力大減。事實上，已被制裁的國家早已部署，推出相應行動，以減少損失。對付明刀明槍，曾六次破產的特朗普，應較「笑裏藏刀」的卸任總統拜登較為容易，是否如此，拭目以待。

初哥上三篇文章曾指出，恒指企在極點高價位20,144(收市價計)，後市可望挑戰21,000/量度目標位21,833。上周21,000已到達，下一站目標位21,833，支持位可上移至20,885。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)