廖嘉豪：分散投資有助應對市況波動　或可趁低吸日股

市場情緒仍對特朗普關稅政策非常敏感，疊加市場對美國減息預期一直降溫，但卻無阻環球股市如預期般廣泛做好，標普500指數截至上周五的年初至今升幅達2.5%，而11個子行業中有10個錄得年初至今正回報，當中更有9個子行業跑贏大市。之前提及的美國銀行業 、標普400及600中小型增長股指數及醫療設備同樣有好表現，年初至今分別升11.7%、3.3%、3.5%及9.4%。較落後的分別是半導體及生物科技，年初至今升幅分別為0.6%及1.3%。即使市場對美國減息預期急速降溫，美國債市不論是年期投資級別企業債、高收益債及按揭抵押證券等年初至今正回報。美國透過關稅達到自身目的似為今年常態，雖可能推高市場波動性，但投資市場發展仍反映多元投資才是應對市場波動性的關鍵。

日本股市今年則表現落後，東證指數年初至今跌約1.7%，但下跌空間或有限，主要因為日股自2024年10月以來已持續落後美股，同時日股估值落後環球股市的幅度已接近過去數年以來最大；美日峰會後雙方似有更多合作空間，而特朗普立刻對日本徵收關稅的風險較低；而美國對墨西哥和加拿大加徵關稅，日本汽車業和相關行業的潛在負面影響或最大，但投資者早已強烈意識到特朗普關稅2.0的潛在影響，日本汽車板塊股價自去年下半年起已跑輸大市。

現時亦有迹象顯示美息及美元正逐步見頂，10年期美國國債收益率由1月14日高位4.81逐步回落，之前亦在外匯欄位中提及美匯指數亦已見頂。美元在上屆特朗普政府開始時也有類似走勢，美元在美國總統大選前開始微升，並於特朗普政府上任時見頂回落，美國長期利率升勢暫緩及美元回軟或有利環球股市。

日企正公布業績及下個財年的盈利指引，若發布下個財年盈利指引時適逢日圓升值，這或加劇市場憂慮企業盈利指引表現。已公布業績的696間東證指數成分股對下個財年的盈利指引為升3.7%，往績顯示當企業平均盈利指引按年變幅處於正至負5%區間時，日本股市在4月財年開始時至10月區間上落約5%，而在10月至12月期間則再升多5%。由於支持日本內需的各種因素仍在，包括上周公布的薪金及家庭消費持續增長，而日企仍加大回饋股東力度，包括派發股息規模連續創四年新高，投資者或可在日股被市場忽略時趁低吸納。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪