林嘉麒：內地機械人企業價值有待發掘

由DeepSeek引發的中國人工智能(AI)熱潮，成為近期國際投資者的主旋律。推動的不單止是內地AI發展，機械人行業等產業趨勢亦正在增強。更值得留意是，這是港股長中期估值復甦的黃金機會。早前基於多個因素，部分甚具投資價值的股份一直處於明顯折讓。AI賦予內地企業更好發展，憧憬企業未來盈利改善下，再次燃點起資本市場投資於中資股的信心。

據了解，首程百億機械人產業基金的投資策略聚焦於具有高增長潛力的科技企業，以「投科技、引鏈主、強賦能」為核心投資理念，深度布局機械人前沿科技領域，目前已完成投資11個項目，包括宇樹科技、星海圖、未磁科技、沃蘭特航空等優質企業。其中，宇樹科技在獲得投資後業績實現翻倍增長，並推出H1-2和G1兩款人形機械人產品，而在產品性能持續提升下，相信其潛在投資價值將會更高。

首程圍繞全產業鏈布局

此外，首程過去圍繞在機械人全產業鏈進行布局，包括智能機械人領域、場景應用機械人領域、零部件領域，以及醫療機械人領域等，從而實現各個領域之間的資源聯動，達到更明顯的協同效應成果。

其次，首程將科研技術與產業深度融合，率先賦能自身的資產管理業務，率先搶佔智能化升級。例如有，萬勳科技的先進機械人產品深度滲透首程營運的立體停車庫、機場封閉停車區、主機廠超充站等，探索產品反覆運算與升級，並進行資料獲取和業務模型優化，形成行業領先的智能資產管理體系。

此外，松延動力的仿生臉產品亦已經部署在首程營運的首鋼園六工匯購物廣場，該產品通過語言大模型實現人機對話，並能真實模仿人類的口型、情緒和表情，為顧客帶來全新體驗，並將大幅降低人力成本，為企業創造全新增長點。

近期大市投資氣氛陸續回升，首程將核心基礎設施資產糅合機械人深度布局，加上其股價依然在歷史低位，真實價值仍在等待投資者發掘。現價相等於只是市帳率的0.84倍，料可重回合理值約一倍以上，投資者不妨留意。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒