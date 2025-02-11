鄧聲興：AI應用前景關注度持續 拉動阿里股價走勢強勁
2025年02月11日 09:15
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（Getty Images圖片）
近期市場有傳聞稱，阿里巴巴(09988)計劃以100億美元的估值，投資10億美元認購DeepSeek的10%的股權。阿里雖否認該消息，但市場預測雙方在技術和業務上的交流與合作有可能繼續。與此同時，全球頂尖人工智能科學家許主洪正式加入阿里巴巴，負責AI To C業務的多模態基礎模型及Agents相關基礎研究與應用解決方案。AI應用前景關注度持續，拉動集團股價走勢強勁。
此外，1月29日，集團發佈了Qwen2.5Max模型，基座模型和指令模型在Arena-Hard、LiveBench、LiveCodeBench和GPQA-Diamond等基準測試中，對比DeepSeekV3等模型展現出了極具競爭力的成績，引發市場的高度關注。該版本是團隊對MoE（Mixture of Experts）模型的全新探索，預訓練數據量高達20萬億tokens。該技術的進步預示著AI技術在雲計算中的重要性，也表示阿里雲在構建AI生態系統方面已經躋身全球前列。
整體看，相信模型能力的提升、部署成本的下降，有望驅動C端、B端需求的快速上行，中長期或將成為阿里雲業績加速的催化。股份阻力位118元，支持位83元。
香港股票分析師協會主席鄧聲興
(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)