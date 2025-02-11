【產經直播】AI概念股熱炒　港股如何進可攻退可守？

南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》於周二中午12時30分直播，今集有南方東英分銷銷售部副總裁羅錡龍(Desmond)、獨立股評人沈振盈為大家逐一解答。

瀏覽更多ETF及槓桿反向產品：

歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！

1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

2.《東網Money 18》Facebook專頁：