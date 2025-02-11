【產經直播】AI概念股熱炒 港股如何進可攻退可守？
2025年02月11日 12:15
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國產AI大模型DeepSeek崛起，帶動港股氣氛向好，恒指已由今年初低位18671點，攀升至近日高位21539點，升幅達15%，其中科技股更是領升大市，如阿里(09988)、中芯(00981)、小米(01810)等，科指由年初低位4168點升至約5300點水平，升幅高達27%，港股有望「牛市再現」？
不過周二(11日)早段科指跑輸跌逾1%，要小心指數「高處不勝寒」？投資者先行部署南方東英恆生科技指數每日反向(-2x)產品(07552)值博？再吼位買南方東英恒生科技指數ETF(03033)作長線部署？
隔晚美股止跌回穩，納指升近1%，「美股七雄」中以Tesla表現最差，跌3%。部分「美股七雄」業績不似預期，如Google母公司Alphabet，市場聚焦本月下旬公布業績的「股王」Nvidia，想輕鬆投資「美股七雄」，可考慮南方東英美股七巨頭ETF(03454)作一籃子部署？
不過，美國總統特朗普正式上任不足一個月，中美已大打關稅戰，地緣政治緊張，加上市場憂慮DeepSeek或會威脅美國AI技術的領先地位，美股難免面臨下行壓力？想對沖美股回調，揀南方東英納斯達克100指數每日反向(-2x)產品(07568)做好準備？想分散風險，亦不妨趁機短炒美債博反彈？
商品方面，特朗普宣布，對所有鋼鐵及鋁進口徵收25%關稅，加劇了全球市場的不確定性，增加對避險資產的需求，帶動金價再創歷史新高，現貨金高見每安士2,921.62美元，下一站劍指3000美元關？追入南方東英黃金期貨每日槓杆(2x)產品(07299)可以捕捉金價升浪？相反，比特幣近日走勢相對落後，投資者可以買南方東英比特幣期貨每日反向(-1x)產品(07376)對沖先？若長遠睇好特朗普政策利好比特幣，就要吼實南方東英比特幣期貨ETF(03066)？
南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》於周二中午12時30分直播，今集有南方東英分銷銷售部副總裁羅錡龍(Desmond)、獨立股評人沈振盈為大家逐一解答。
南方東英美股七巨頭ETF(03454)
南方東英納斯達克100指數每日槓桿(07266)/反向(7568)產品
南方東英恒生科技指數ETF(03033)
南方東英富時美國國債20年+指數ETF(03433)
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