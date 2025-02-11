麥當勞上季少賺1%　美門市銷售挫　擬中國開1000店

快餐連鎖店麥當勞年度業績未如預期，主要因被大腸桿菌污染，美國門市的銷售額和收益出現下滑，該股美股盤後股價下跌0.21%，並遭華爾街下調股票評級。

截至12月底止第四季，麥當勞收入為63.88億美元，按年減0.28%，低於市場預期；純利20.17億美元，按年減1.07%。2024年全年，收入259.2億美元，按年減2%，純利82.23億美元，較去年同期下滑2.9%。

觀乎全球可比銷售額，去年第四季增長0.4%，打破了先前連續兩季負增長態勢；其中美國分部可比銷售額下跌1.4%，創下近5年來最大降幅；國際營運市場分部增長0.1%。去年全年，麥當勞全球可比銷售額下降0.1%，美國分部上漲0.2%、國際營運市場分部下降0.2%、國際發展許可市場分部下降0.3%。

行政總裁Chris Kempczinski表示，由於包括消費者支出壓力和美國食品安全事件等外部挑戰，導致2024年業績未達預期，但他仍對公司的策略充滿信心，對2025年的復甦表示樂觀。管理層預計，2025年全年營業利潤率將達到40%的中高水平，超過2024年實現的46.3%的調整後利潤率。

全球餐廳開發仍然是集團首要任務，麥當勞計劃在2025年開設約2,200家餐廳，包括國際特許經營市場（IDL）開設1,600家，僅是當中的中國就佔1,000家。