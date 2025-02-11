調查：港人視健康為人生首要事項　21%擬增醫療預算

數據研究公司MDRi對香港和新加坡居民進行調查，訪問了1,000名受訪者對健康和醫療保險的需求，結果顯示兩地受訪者均將健康視為人生首要事項，中產人士有意於今年增加健康醫療預算。

有關2024年預算分配的調查結果顯示，香港受訪者的優先排序是家庭（23%）、財務（22%）和健康（15%）；新加坡受訪者也有類似的預算分配，同樣以家庭（22%）、財務（20%）和健康（16%）為先。

對於2025年的計劃，21%的香港受訪者計劃今年增加健康醫療預算，其中有26%的中產人士打算增加有關預算。新加坡方面，23%的受訪者計劃增加健康醫療預算，中產人士的相應比率更高達31%。

雖然大多數香港人（81%）和新加坡人（90%）已投購醫療保險，但在個人投保方面卻存在明顯差異。新加坡近半數（49%）受訪者擁有個人醫療保險，更有36%在公司保險之外額外加保。相比之下，香港有15%受訪者完全依靠公司提供的醫療保險，沒有購買個人保險，而近兩成（19%）受訪者没有任何醫療保險，遠高於新加坡的10%。這種差異表明新加坡人在醫療保險方面的保障程度高於香港人。展望2025年，三成香港受訪者計劃購買新的醫療保險，其中高淨值人士的比例達到48%。相反，新加坡僅24%受訪者打算購買額外保險，反映新加坡居民的保險覆蓋率已相當高。

香港人購買新醫療保險的動機主要是彌補現時保障不足（44%）、應對醫療費用上漲（36%）和降低未來財務風險（36%），而新加坡人則更注重減輕財務風險（43%），探索不同的保險保障選項（39%），以及應對醫療費用上漲（37%）。

高昂的保費仍然是未投保人士的主要顧慮，香港和新加坡分別有62%和52%的受訪者認為費用是主要障礙。