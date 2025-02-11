ACCA料香港財赤920億　向政府提出20項建議

特許公認會計師公會（ACCA）香港分會就2025/26年度的政府財政預算案發表20項建議，並預計2024/25的財政赤字為920億港元。

ACCA香港分會提出20項建議，涵蓋開源、節流及民生3大範疇。當中有6項旨是針對節省政府支出，包括運用科技和人工智能減少政府開支；設立獨立的政府效率部門，提升政府運作的效能和效率；檢視項目補貼的效益，並轉向自籌資金模式；延遲非重點公共項目並檢討支付條款；檢視交通補貼計劃；以及取消個別稅項的一次性寬減。

在開源方面， ACCA提出9項開拓更多收入來源的建議，包括提供在港設立區域總部/服務中心的激勵措施；吸引外國投資者在香港設立私募基金、家族投資控權工具；對高收入人士實施累進稅制；對非香港電子商務徵稅；/提高飛機乘客離境稅；拓寬體育博彩範圍至籃球比賽；商業化政府過剩物業及出售政府固定資產；提高政府休閒設施租金；及重新投資額外收入。

ACCA香港分會稅務委員會聯席主席陳麗娟表示，政府在香港擁有大量物業，可以採取積極主動的方式，策略性地管理這些資產組合，以獲得合理的財務回報，協助緩解現時財政壓力。政府可以將超出其營運需求的部分資產，與商界合作，以商業化方式處理。此外，政府亦可以考慮出售部分未有用途的資產，以減低營運成本及直接創造收入。透過這些措施，政府可優化資產管理政策，增強財政可持續性，為長遠審慎理財奠定基礎。