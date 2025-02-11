皇都加推　落實周六共同發售168伙

集團營業及市務(特別項目)部總監何家欣表示，最新價單涉及39個單位，涵蓋一房至三房間隔，折實價636.3萬至2,039.2萬元，呎價約17,598至28,088元，多為中高層單位，是次屬原價加推，加推單位多為中高層優質戶。

至於周六銷售當日將分為4個組別進行，先由項目招標單位買家所提名的X組客戶揀樓，每個提名權可買1伙；緊接為S組大手組別，買家可選購最少3伙、最9伙；其後A組買家可購最少1伙指定單位或最少兩伙，最多可購3伙；最後B組買家可選購1至3伙。

集團營業及市務(特別項目)部助理總經理陳冬陽指出，首批銷售單位將包括44伙一房戶、122伙兩房戶、以及兩伙三房戶，實用面積321至726方呎，折實售價605.5萬至2,039.2萬元，呎價約16,888至28,088元。折實平均呎價18,941元，總值約14.82億元。

新世界發展營業及市務(特別項目)部助理總經理楊境豪指出，示範單位將於周三(12日)開放予傳媒參觀。項目至今已累收逾4,000張入票，以首輪發售168伙計，超額約22.8倍。