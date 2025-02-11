馬亞木家族拆售中環中心兩層部分樓面　市值11.96億元

踏入蛇年，工商舖投資氣氛略見回暖，業主出貨意欲更趨積極，中環中心兩層物業中的部分樓面分拆出售，平均呎價約21,800港元起。據悉，該批物業由小巴大王馬亞木家族持有。

中原(工商舖)寫字樓部麥偉嫦表示，是次代理推售上述中環中心45樓及27樓部分樓面，涉及單位合共約13個，單位建築面積由約1,842至9,565方呎，業主會先推出8個單位；兩層樓面市值共約11.96億元。

麥續稱，是次分拆出售的45樓，為現時中環中心可供分拆出售的最高樓層，業主向來只接受全層形式洽商，今次屬首度分拆出售，意味著此樓層單位保值及投資價值更高。該層分間為6個單位，建築面積由約1,842方呎起，當中兩組單位分別為4501至02室，以及13室及4510室將會預留外，其餘4個單位會推售，其中面積最大約9,565方呎，叫價約2.32億元，呎價約24,300元。至於27樓部分樓面，是次只推售4個單位，面積約2,067至7,168方呎，呎價分別約21,800及約22,000元。

她表示，踏入2025年港島指標商廈先後錄得多宗矚目成交，中環美國銀行中心中層10至11室，面積約2,613方呎，成交價約5,485.2萬元，呎價約20,992元。另一宗則為上環信德中心招商局大廈中低層06至08室，面積約4,620方呎，成交價約8,316萬元，呎價約18,000元。