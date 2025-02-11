上車客睇樓2小時即購淘大兩房 做價405萬元

細價樓近日交投稍為回升。牛頭角淘大花園兩房單位，上車客睇樓後兩小時內決定承接，議價15萬元，成交價405萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原柳志明表示，堅尼地城順暉大廈低層A室，實用面積約323方呎，兩房間隔，今年初放盤時叫價500萬元，現以472萬元成交，累減28萬元或約5.6%，呎價約14,613元，原業主於2020年以610萬元購入單位，逾4年帳面蝕讓138萬元，貶值約兩成。

●世紀21溢榮郭少玲稱，筲箕灣居屋愛蝶灣3座中層E室，實用面積約431方呎，兩房間隔，望海景，去年4月於未補價第二市場以443萬元放盤，其後於今年1月調整至420萬元，終以400萬元獲承接，累減43萬元，呎價約9,281元。

●中原鄭俊輝指，柴灣新翠花園錄蛇年首宗買賣，單位為6座中層G室，實用面積約454方呎，兩房間隔，去年底放盤叫價550萬元，最終以488萬元沽出，呎價約10,749元，新買家為用家。

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九龍區

●美聯黃遠基表示，牛頭角淘大花園B座低層4室，實用面積約375方呎，兩房間隔，叫價420萬元，近期獲同區上車客洽詢，睇樓後兩小時內決定承接單位自住，議價後以405萬元成交，呎價約10,800元。

●中原許永生稱，長沙灣ONE MADISON中層E室，實用面積約249方呎，一房間隔，以373萬元成交，呎價約14,980元，原業主於2008年9月以207.5萬元購入單位，近16年半帳面可獲利165.5萬元。

●中原馮健平指，荔枝角美孚新邨5期蘭秀道5號低層A室，實用面積約657方呎，三房間隔，擁內園景，屬遺產貨，最初叫價580萬元，現降價45萬元約或8%，以535萬元易手，呎價約8,143元。

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新界區

●美聯袁佩雲稱，青衣盈翠半島2座高層A室，實用面積約752方呎，套三房連工作室設計，早前叫價1,080萬元，獲區內換樓客洽購，議價35萬元後，以1,045萬元獲承接，呎價約13,896元。

●中原黃俊傑表示，青衣灝景灣2月暫錄約兩宗買賣，其中3座高層H室，實用面積約829方呎，套三房連儲物房間隔，早前叫價1,250萬元，其後減至1,200萬元，獲區內租客還價1,150萬元洽購，拉鋸約半個月，以1,165萬元成交，呎價約14,053元。

●中原林恩信稱，荃灣縉庭山1座極高層C室，實用面積約522方呎，兩房間隔，叫價680萬元，經代理議價後，最終累減52萬元，以628萬元成交，呎價約12,031元，買家為新移民，定居香港多年，原業主持貨逾9年，帳面僅賺10萬元，新成交價重回2015年購入時水平。

●祥益黃慶德表示，屯門兆山苑H座低層2室，實用面積約546方呎，兩房間隔，新買家為區內客，見屋苑鄰近家人居所，方便照應，加上原業主已移民，已補價自由市場以315萬元購入自住，呎價約5,769元，稍低於市價。

●美聯吳偉文指，粉嶺碧湖花園2座高層C室，實用面積約441方呎，兩房設計，叫價428萬元放售，獲區內自用客洽購，議價3萬元後，以425萬元獲承接，呎價約9,637元。

●中原蔡天賜表示，粉嶺北ONE INNOVALE-Archway的A座中層11室，實用面積約327方呎，一房間隔，叫價約390萬元，零議價易手，呎價約11,927元，原業主2022年以約438萬元購入，約3年帳面蝕48萬元，貶值約11%。

●美聯彭曉君指，大埔盈峰翠邸2座低層D室，實用面積約989方呎，三房設計，叫價950萬元連車位放售，獲區內換樓客洽購，議價後以876萬元獲承接，呎價約8,857元。

●中原趙愛蓮表示，大埔居屋景雅苑B座中層6室，實用面積約554方呎，三房間隔，已補價自由市場叫價約550萬元，議價後以538萬元沽出，呎價約9,711元，原業主於2021年以680萬元購入，約4年帳面蝕約142萬元，貶值約21%。

●世紀21奇豐袁麗詩稱，沙田碧濤花園2期D座高層A室，實用面積約900方呎，套三房間隔，望山景，原先叫價880萬元，放盤約3個月，減30萬元，以850萬元連車位沽出，呎價約9,444元。

●世紀21奇豐李嘉文表示，沙田第一城11座低層C室，實用面積約484方呎，三房間隔，望內園景，放盤約兩個月，叫價550萬元，累減40萬元，減幅約7.3%，以510萬元成交，呎價約10,537元。

●中原林志明稱，沙田御龍山3座中層A室，實用面積約764方呎，套三房間隔，叫價約1,300萬元，日前議價後以1,235萬元獲承接，呎價約16,165元，新買家為外區換樓客。

●中原黎宗文指，沙田及大圍2月暫錄約22宗二手買賣，沙田全輝中心B座低層5室，實用面積約312方呎，兩房間隔，叫價約400萬元，議價後以308萬元獲承接，呎價約9,872元，新買家為上車客。

●世紀21奇豐楊麗娟稱，沙田居屋愉翠苑A座高層3室，實用面積約650方呎，套三房間隔，望市景，未補價第二市場叫價688萬元，放盤約半年，減價約10%，以618萬元沽出，呎價約9,508元。

●美聯陳德涪表示，馬鞍山嘉華星濤灣1座高層I室，實用面積約446方呎，兩房設計，去年10月叫價690萬元，近日下調至650萬元，獲自用客洽購，零議價下售出，呎價約14,948元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山銀湖．天峰5座高層B室，實用面積約746方呎，套三房間隔，議價後以1,150萬元易手，呎價約15,416元，新買家為用家。

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