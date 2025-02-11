北角新盤落實周六發售168伙　啟德兩項目同日加推

北角項目自推出價單後，市場反應踴躍，落實周六以價單形式發售168伙。另一方面，啟德跑道區兩個樓盤同日加推，亦部署周六賣樓。

●北角皇都加推 落實周六首輪發售168伙

●何文田太子道西233號四房連車位售2,850萬

●新世界鄭家純妻子購北角皇都2伙 涉逾1486萬

●何文田128 WATERLOO相連單位6,000萬元成交

●啟德海灣第1期加推108伙

●啟德維港‧雙鑽加推74伙

●屯門凱和山兩房戶511.4萬成交

●沙田星凱‧堤岸開放式戶售551萬

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，周二(11日)錄得2座42樓H室的成交，單位實用面積259方呎，採開放式設計，成交價551.2萬元，呎價約21,282元。該公司營銷策劃總監楊聰永指，全盤開售至今累售1,282伙，佔全盤1,335逾96%。

●元朗洪水橋滙都II兩房呎售約約9,928元

●沙田瓏珀三房連車位1,645萬成交

●將軍澳海茵莊園全新示範單位曝光

●屯門御半山I期一房638萬重新售出