北角新盤落實周六發售168伙 啟德兩項目同日加推
2025年02月11日 22:07
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北角項目自推出價單後，市場反應踴躍，落實周六以價單形式發售168伙。另一方面，啟德跑道區兩個樓盤同日加推，亦部署周六賣樓。
●北角皇都加推 落實周六首輪發售168伙
新世界發展(00017)旗下北角皇都，周二(11日)加推第3號價單，折實平均呎價約19,747元，折實價636.3萬至2,039.2萬元。同時公布首輪銷售安排，落實於周六(15日)發售168伙。項目至今已累收逾4,800張入票，以首輪發售168伙計，超額近28倍。
●何文田太子道西233號四房連車位售2,850萬
新鴻基地產(00016)及會德豐地產合作發展的何文田太子道西233號，周二(11日)通過招標以2,850萬元售出9樓B室，單位實用面積1,039方呎，四房間隔，連1個車位售出，呎價約27,430元。
●新世界鄭家純妻子購北角皇都2伙 涉逾1486萬
新世界發展(00017)公布，公司主席鄭家純妻子葉美卿以逾1486萬港元，購入北角新盤皇都兩個單位。兩個單位分別為6樓B8單位連平台，單位的實用面積為314方呎，平台的面積為87方呎，附有一個停車位，代價750萬港元；另一伙則為6樓B9單位連平台，實用面積為306方呎，平台的面積為88方呎，代價736.9萬港元。
●何文田128 WATERLOO相連單位6,000萬元成交
由萊蒙國際(03688)及俊和合作發展，坐落於何文田窩打老道傳統豪宅地段的128 WATERLOO，周二(11日)招標售出自製相連四房單位，成交價6,000萬元，呎價約33,482元。上述單位為20樓G及H室，實用面積共1,792方呎，採四房三套連工人套間隔，並可享獅子山景觀，附連家具出售。
●啟德海灣第1期加推108伙
嘉華國際(00173)、會德豐地產及中國海外發展(00688)合作發展的啟德海灣第1期，周二(11日)上載價單4號，提供108伙，折實平均呎價約21,260元。當中35伙享最高34%折扣，折實呎價由16,682元起，連同其他會安排於周六(15日)出售。
●啟德維港‧雙鑽加推74伙
中國海外發展(00688)旗下啟德維港‧雙鑽，周二(11日)晚上加推價單4號，提供74伙，折實平均呎價約24,858元，較對上價單高約1%。該批單位折實價由973.1萬至1,641.8萬元，折實呎價約22,116至27,686元。售價及呎價最低為2A座2樓A室，實用面積440方呎兩房。項目同步上載最新銷售安排，將於本周六(15日)發售當中9伙。
●屯門凱和山兩房戶511.4萬成交
路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山連日發市，周二(11日)再沽出一伙兩房，單位為3座17樓C室，實用面積478方呎，兩房開放式廚房設計，成交價511.4萬港元，呎價約10,699元。買家為投資客，跨區購入作長線投資。
●沙田星凱‧堤岸開放式戶售551萬
中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，周二(11日)錄得2座42樓H室的成交，單位實用面積259方呎，採開放式設計，成交價551.2萬元，呎價約21,282元。該公司營銷策劃總監楊聰永指，全盤開售至今累售1,282伙，佔全盤1,335逾96%。
●元朗洪水橋滙都II兩房呎售約約9,928元
泛海集團(00129)發展的元朗洪水橋滙都II，近日成交不斷，今(11日)以439.81萬元售出第5座6樓B01室，實用面積443方呎，屬兩房單位，呎價約9,928元。
●沙田瓏珀三房連車位1,645萬成交
新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的沙田瓏珀山，周二(11日)錄得三房單位成交，為King Tower 1的18樓B室，實用面積943方呎，屬三房一套間隔，連同1個車位成交價1,645萬元，呎價約17,444元。
●將軍澳海茵莊園全新示範單位曝光
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，周二(11日)連沽4伙高層一房單位，單日套現逾2,193萬元。發展商指，即日起開放全新示範單位予買家預約參觀。是日最新售出的單位皆屬2座高層A1室，實用面積287方呎，成交價介乎545萬至551.6萬元，呎價由18,990至19,220元。當中，售價及呎價最高為2座37樓A1室。全盤提供1,556伙，至今累售1,398伙，套現逾79億。
●屯門御半山I期一房638萬重新售出
新鴻基地產(00016)旗下屯門御半山I期，周二(11日)重新售出1B座18樓H室，單位實用面積386方呎，一房連儲物室間隔，最新成交價638.84萬元，呎價約16,550元，買家另可享有多項回贈。資料顯示，該單位曾於2018年以692.08萬元沽出，惟於本月初交易終止，現再度售出。