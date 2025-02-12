東方日報B1：美資大鱷掃中概股　泰珀上季增持京東阿里

近期中港股市氣氛好轉，交投保持暢旺，但其實部分美資大戶早在上季已行動。去年揚言因看到中國出招救市而呼籲買入所有與內地有關資產的對沖基金大佬泰珀(David Tepper)，上季就加倉中概股，投行瑞銀行政總裁安思杰(Sergio Ermotti)亦直指中、港為「關鍵增長市場」，加上全球最大電動車電池廠─寧德時代周二(11日)已遞交來港上市申請，大型新股活動有利留住熱錢繼續參與港股，故不用急於為後市估頂。

值得留意的是，泰珀素有華爾街「撈底王」之稱、曾經在2009年美股最低迷時大手掃入金融股而一戰成名。據美國證券交易委員會(SEC)13F文件，泰珀旗下對沖基金Appaloosa上季繼續以阿里巴巴美股為最大持倉，持股量1,184.31萬股，佔其64.63億美元(約504億港元)的倉位組合比例16%，最新增持數目則為184.31萬股或18.43%。

不僅如此，該基金又增持京東美股316.58萬股或43.36%，至1,046.58萬股，連同貝殼和拼多多分別加倉近40萬股和5.5萬股，以及加大投資安碩中國大型市值股交易所買賣基金(ETF)和 KraneShares滬深中國互聯網ETF，截至去年12月底，中國股票及ETF在泰珀的投資組合中市值佔比約37%，不過按季計比例實屬持平。

另邊廂，瑞銀行政總裁安思杰提及，儘管亞洲地區波動性較大，但亞洲仍然是重要的增長引擎，並且將內地及香港視為關鍵的增長市場。

針對美國向全球實施新的關稅政策，安思杰指出，關稅可能會為集團前景蒙上陰影，惟強調瑞銀在實現戰略目標方面取得良好進展。

回看港股，周二結束3日升市進行調整，恒生指數收市跌227點或1.06%，報21,294點，成交連續3日逾2,000億元，有2,196億元，北水轉淨沽貨近90億元。