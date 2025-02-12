凱基亞洲：美國關稅大棒打亂全球經濟

特朗普於2月1日宣布，對加拿大和墨西哥課徵25%關稅，並對中國加徵10%關稅，以解決貿易逆差、藥物芬太尼輸入，以及非法移民等問題。不過，在加拿大總理及墨西哥總統與特朗普通話並承諾加強邊境管制後，兩國關稅被延後30日實施；中國則展開反制措施，對美國能源、機械、車輛相關出口加徵10至15%關稅。

通脹升溫礙減息步伐

雖然加墨兩國關稅暫緩實施，但由於對美出口金額高，未來仍有面臨關稅的風險。特朗普針對美國前3大進口國實施關稅政策，加墨被針對課關稅也體現未來友岸外包效用降低，特朗普希望製造業直接回流美國。

由於加墨兩國對美出口佔國內生產總值(GDP)比重較高，且近年與美貿易往來加深，若被課關稅影響將不小。中國貿易數字上雖然逐漸去美國化，但仍是特朗普課關稅的重點目標。近年美中關係惡化下，貿易衝突也易增難減。金融市場而言，貿易不確定性上升可能導致市場波動加劇，貿易衝突一旦升溫將不利短期金融市場表現。

平衡通脹率(Breakeven Rate)為衡量市場對通脹預期的一項指標，現時一年平衡通脹率較一個月前升近80點子，至接近3.5%，而美國去年12月整體及核心通脹分別為2.9%及3.2%，市場憂慮美國通脹再上升風險。通脹預期的升幅以近年期為最高，惟特朗普用關稅作為政治籌碼，可能持續增加通脹升溫風險，後續減息預期若縮減，對股市構成壓力。

避險需求續推升金價

地緣政治風險持續，增添避險需求，支持黃金價格再創新高，加上美國國債孳息率及美元回落，均有利金價進一步上揚。另方面，極端氣候、天然氣額外需求，美國欲對加拿大進口能源課10%進口關稅，帶動天然氣價格反彈。美國截至1月31日的一周，原油庫存增866萬桶高於預期，特朗普重申提高原油產能與降低油價承諾，國際油價料續受壓。

凱基亞洲投資策略部