諾科達科技正式更名　通過發展AI機械人業務進行業務轉型

集團專注於人工智能(AI)科技、無人駕駛、AI機械人應用及研發等前沿領域，致力於將尖端科技與全球市場需求深度融合。目前，集團的AI機械人已在香港、中國內地的多個場景落地，包括環衞、巡邏、倉儲、物流及運輸等領域。

人工智能(AI)技術與產品正加速滲透到智慧城市及人民生活，全球市場規模預計於2030年突破萬億美元。集團將繼續加強產品應用及技術創新，拓展國際市場，與全球合作夥伴攜手共進。通過與阿里巴巴合作，設立一站式線上營銷平台，助力AI機械人走向世界。

另集團宣布，公司的智能機械人已成功落地香港多個場景，涵蓋大型商場、屋苑、公共屋邨及政府項目，以「智能化+低碳化」服務模式為本地客戶提供高效無憂的智能營運解決方案，涵蓋智能清掃環衞、智能巡邏、無人駕駛運輸、無人駕駛城市配送，以及智能搬運及智慧倉儲等多元化場景。

集團將持續深化與本地發展商、物業管理公司及公共服務機構的戰略合作，通過技術整合與模式創新，鞏固香港作為全球智慧城市解決方案策源地的領先地位。

此外，於2025年1月，集團位於無錫的「諾科達全球營運中心」展廳正式開幕。