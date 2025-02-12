港投公司：初投企業發展進度比預期快　今年有3大工作重點

港府旗下投資管理公司香港投資管理公司(簡稱港投公司或HKIC)以硬科技、生命科技及新能源及綠色科技為3個重點賽道。行政總裁陳家齊表示，隨着投資工作穩步展開，不少被投企業在吸引資金、人才和開拓新市場的進展，均比預期快。預告今年會繼續以支持香港發展的願景和需要為基礎，在加快推進投資工作時，將有3大重點，又相信年內會有更多很好的創科故事和具體進展發生。

她提到，會助力前沿技術更快落地、更多應用，讓創新性、顛覆性的科研成果可以走進市場、服務社會，為市民大眾做到3個「A」，就是 「Accessible、Applicable和Affordable」，「用得到、用得好、用得起」。

她續指，其次，港投公司繼續積極聯乘社會各界，融通智慧與資源，搭建更多國際化、區域性和跨境的協作平台。另外，投資主題會在3大核心之外，也會把握有關主線衍生的周邊投資機會，同時注意「跨賽道」的應用範疇。

她回顧去年，港投公司作為耐心資本，「雙軌並行」的工作重心，即爭取中長期合理財務回報，和發揮好資本引導的作用，以支持香港創科創投及策略性產業的發展，提升香港長遠競爭力和經濟活力。有公司反饋，港投公司的投資令它們加快落戶香港，並能第一身感受到以香港為發展基地的好處。

她強調，香港作為國際金融和創科中心，在資金融通和人才匯聚有龐大優勢，政府政策的支持、年輕人的靈活創意，讓企業切實感受到香港的創科創投機遇，也令它們加快以香港為平台的發展部署，包括從實驗室科研轉化到走進市場的產品、企業本身從初創到上市的進程，或企業自身從業務本身的發展(organic growth)到成立企業創投業務部門 (corporate VC)進行收購和合併等。