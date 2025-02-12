報告：亞太打擊加密貨幣欺詐領先全球　港星欺詐比率僅逾1%

一體化驗證平台Sumsub發布其《加密貨幣行業2025狀況報告》，就影響加密貨幣行業的主要趨勢、挑戰和創新提供獨有數據和見解。

報告顯示，亞太地區持續打擊欺詐，引領全球，在2023至2024年期間成功使欺詐比率下降23%，為全球唯一一個加密貨幣欺詐比率下跌的地區。亞太地區加密貨幣平台的平均欺詐比率為2%，當中香港及新加坡更分別錄得低至1.1%和1.4%的欺詐比率，反映當地積極推出相關的監管條例，並有賴於防範詐騙技術進一步提升。

除了當局加強監管外，生物特徵驗證和AI支援的自動化等創新科技亦協助業界簡化流程，縮短用戶設立帳戶所需的時間，並降低驗證中斷率。

事實上，各地之中亞太地區在驗證速度方面改善幅度最大，平均帳戶設立過程在2023至2024年期間縮短 52%，其中，香港的平均驗證時間為18秒，排名全球第六。

通過率(即撇除欺詐嘗試，成功通過驗證的用戶百分比)方面也有所提高。香港的通過率為全球最高，達 98%。其他通過率較高的亞太地區包括馬來西亞和日本(97%)，南韓和紐西蘭(96%)。

報告亦揭示免文件身分驗證的興起，該技術在亞太地區迅速引起廣泛關注。儘管這仍屬相對新穎的驗證方法，亞太地區已有25%的公司採用免文件身分驗證。實施此技術的國家在驗證時間上平均縮短3.6%。

綜觀全球，巴西、英國和孟加拉的開戶速度最快，用戶僅需花費2秒即可通過驗證。這項新技術不僅縮短等待時間，還為企業和用戶提供更順暢、高效的體驗，同時確保符合所有法規要求。

Sumsub亞太區業務發展副總裁Penny Chai表示，亞太地區一直是建立明確加密貨幣監管框架和促進創新的先驅，因而令其成為全球打擊加密貨幣詐騙的先鋒。加密貨幣曾被稱為「不受法律制約的世界」，但現正處於一個轉捩點。然而，隨加密貨幣在亞太地區普及，企業必須保持警惕，採用完善的用戶開戶技術，加強安全措施，以保護客戶免受詐騙，確保合規以保護其業務和聲譽。