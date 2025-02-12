清晰醫療附屬尚方針對董事謝偉業發傳訊令狀　股份下午復牌

針對WIT Limited發出的傳訊令狀指稱，尚方及WIT Limited於2022年4月4日訂立顧問協議，為期2年，固定薪酬為每月24.8萬港元。雙方協定，倘WIT Limited截至3月31日止任何財政年度的年度總收入不足300萬元，則尚方於該財政年度應付謝偉業的薪酬應按比例減少。惟WIT Limited未能於各財政年度達成目標收入，尚方有權追討超額支付予WIT Limited的薪酬。截至令狀發出日期，WIT Limited並無及/或拒絕退還或全部退還可追討薪酬。

針對謝偉業發出的傳訊令狀指稱，於2022年8月31日，尚方、劉芷欣及欣城有限公司訂立解除協議，並共同同意劉芷欣根據承諾契據，向尚方支付240萬元的提前退休費用。於2022年8月31日，謝偉業就劉芷欣的提前退休費用簽立擔保及彌償保證，謝偉業向劉芷欣承諾，以48個月等額分期付款方式合計支付240萬元，每期5萬元。截至令狀發出當日，謝偉業仍有175萬元尚未支付。

根據2025年1月14日的轉讓契據，劉芷欣同意向尚方轉讓上述未付保證款的全部權利。因此，尚方有權要求謝偉業支付應付予劉芷欣的款項。截至令狀發出當日，謝偉業並無及/或拒絕向尚方支付或全數支付未付保證款。

公司獲執行董事及尚方董事盧子康告知，公告所載尚方採取的聲稱行動乃由尚方其他董事進行，其並未牽涉或參與其中。

由於上述異議可能部分涉及公司日期為2025年1月17日及1月20日之公告所披露針對公司兩名董事的聲稱指控，公司會考慮將傳訊令狀所載相關申訴、上述異議及其各自帶來的影響納入公司特別委員會的調查範圍。

公司亦將持續跟進法律訴訟的進展，並於適當時候就公告所載事宜另行刊發公告向公司股東及潛在投資者提供最新資料。