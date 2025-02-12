經絡：滙豐推定息按揭計具吸引力　對樓按市場具支持作用

滙豐銀行推出首3年及5年定息按揭計劃。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，一般新造H按及P按計劃按息為3.5厘，比滙豐首3年及5年定按計劃各高出0.32厘及0.47厘。另外，現時香港按揭證券有限公司推出的10年、15年及20年期定按計劃息率分別為4.74厘、4.89厘及5.04厘，息率亦較滙豐定按計劃高。因此，是次滙豐推出的定息按揭計劃比市面上其他按揭計劃更具吸引力，並可讓市民有更多選擇，對樓按市場有正面支持作用。

假設貸款額500萬港元、年期為30年，現時銀行普遍最低浮息按揭計劃為3.5厘，每月供款為22,452元；滙豐推出的定按計劃，3年期利率為3.18厘，每月供款比銀行普遍浮息按揭計劃減少883元或3.9%至21,569元；5年期的利率為3.03厘，每月供款比銀行普遍浮息按揭計劃減少1,291元或5.8%至21,161元。

曹認為，港銀跟隨美國聯儲局按兵不動，未有下調最優惠利率(P)，現階段拆息維持高水平，H按及P按的實際按息仍保持於3.5厘水平。滙豐推出的定按計劃，用家可即時慳取更多利息開支之餘，亦可鎖定指定年期的息率，置業人士可減低利率波動的風險，加上今次更設有按揭現金回贈，吸引力亦有所增加。