飛達帽業：墨西哥關稅反增訂單　柬埔寨租廠拓展

她坦言，特朗普宣布針對墨西哥加徵關稅時「都驚驚地」，但與客戶溝通的過程中，普遍預期真正加徵關稅的機會不大，因為美國與墨西哥的關係密切，主要是政治姿態，以增加自身的談判籌碼。若真的加稅，客戶也表明每頂帽的成本增幅非常輕微，不會影響訂單，「叫我哋安心」。

她指出，墨西哥廠房現時每月產能約50萬件，進度較原目標遲6個月，但形容「最痛苦時間已過」，短期內會繼續增聘人手、提升產品質素等。

公司策略總監顏肇翰補充，墨西哥產能擴充進度不及目標預期，因應墨西哥的辦工文化與原有市場有別，原計劃聘請逾千員工，現有約400名，加上當地主要以西班牙文為主，初期要花費較多時間溝通，𢊠合期較長，期望至今年底的每月產能可翻倍。同時，正申請在墨西哥園區建設免稅倉，料數月內可獲批准動工。

不過，顏寶鈴指出，在特朗普就任前，客戶已因關稅問題提出改在孟加拉、墨西哥生產，集團深圳廠房在今年農曆新年前，已全面停止生產出口至美國的訂單，因應有員工提出回鄉過年，自願結算工資，並按法規解除勞動合約，涉及約100人。同時強調，深圳廠房仍是集團重要部分，包括處理其他基地的採購工作、轉運等，而出口至亞太市場、中國內銷的生產線無受影響，目前仍有逾百名員工。

她又透露，基於地緣政治因素，集團已在柬埔寨租賃廠房，將設有10條生產線，目前正進行準備工作，目標6月投產，預期每月產能可達約45萬件，看中當地多數以美元作交易單位，而且與中國內地關係友好。若運作順暢及客戶訂單需求增加，會考慮當地長期發展。