元朗朗天峰首推120伙　一房單位入場費265萬元

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，首批以優惠價推盤，並形容為「城中森動價」，定價有利潤，不需要蝕錢。部署於周五收票及對外開放項目示範單位，目標於月內開售。

嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊稱，首批單位包括67伙一房單位，53伙兩房單位，實用面積286至403方呎，附連家具出售。

售價方面，扣除最高18%折扣後，若買家不選擇家具優惠，一房戶可獲1.8萬回贈，兩房戶可獲2.8萬回贈。計及所有折扣及回贈後，折實價介乎264.87萬至約481萬元，折實呎價由8,898至12,534元。

嘉里物業代理銷售及市場策劃總監王維榮指，入場單位為2座3樓J室，實用面積286方呎，連回贈計折實呎價9,261元。呎價最低為2座3樓B室，實用面積403方呎，折實價358.58萬元。

資料顯示，同區的洪水橋滙都II於去年11月推出首批81伙，折實平均呎價約10,418元。毗鄰朗天峰的尚柏，在去年9月推出首批50伙，折實平均呎價約9,278元。