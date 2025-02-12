元朗朗天峰首推120伙 一房單位入場費265萬元
2025年02月12日 15:58
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新界全新盤開價，嘉里建設(00683)發展的元朗朗天峰，周三(12日)公布首張價單，提供120伙，折實平均呎價約10,658元，較同區對上近3個月前推出的項目高約2.3%。一房單位入場費約265萬元。
嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，首批以優惠價推盤，並形容為「城中森動價」，定價有利潤，不需要蝕錢。部署於周五收票及對外開放項目示範單位，目標於月內開售。
嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊稱，首批單位包括67伙一房單位，53伙兩房單位，實用面積286至403方呎，附連家具出售。
售價方面，扣除最高18%折扣後，若買家不選擇家具優惠，一房戶可獲1.8萬回贈，兩房戶可獲2.8萬回贈。計及所有折扣及回贈後，折實價介乎264.87萬至約481萬元，折實呎價由8,898至12,534元。
嘉里物業代理銷售及市場策劃總監王維榮指，入場單位為2座3樓J室，實用面積286方呎，連回贈計折實呎價9,261元。呎價最低為2座3樓B室，實用面積403方呎，折實價358.58萬元。
資料顯示，同區的洪水橋滙都II於去年11月推出首批81伙，折實平均呎價約10,418元。毗鄰朗天峰的尚柏，在去年9月推出首批50伙，折實平均呎價約9,278元。