財庫局：逾800宗新資本投資者入境計劃申請

新資本投資者入境計劃(CIES)自2024年3月起推出並接受申請，財經事務及庫務局局長許正宇書面回應立法會議員提問時表示，截至2024年年底，投資推廣署已接獲逾800宗申請，其中240宗申請已獲批投資規定審查。除申請人根據「新計劃」在港作出的投資，政府並沒有備存他們在「新計劃」以外在港作出的其他投資的數據。

他指，撇除投資於「資本投資者入境計劃投資組合」的款項，相關獲批投資於合資格集體投資計劃涉及29.68億元，股票則有25.53億元，債務證券及房地產分別有10.18億元1,000萬元，存款證有500萬元。

他提到，港府持續檢視申請人的投資情況，以優化「新計劃」，包括將於今年三月一日起進一步優化淨資產審查及計算的規定，以及容許申請人透過全資擁有的合資格私人公司持有資產，以進一步吸引全球資產擁有人落戶香港。

新資本投資者入境計劃的合資格申請人須投資最少3,000萬元於獲許投資資產，包括投資最少2,700萬元於獲許金融資產及／或房地產(以1,000萬元為上限)，以及投入300萬港元於新的「資本投資者入境計劃投資組合」。