David Webb預告有序關閉財經網站　生命倒數中　冀迎60歲生日

有「股壇長毛」之稱的本港知名股評人、財經網站Webb-site創辦人David Webb在網站貼出有序結束網站通告。David Webb撰文表示，2020年對外公布自己患上轉移性前列腺癌時，知道自己5年存活率僅3成，隨症狀及療程副作用令生活更困難，需要制定計劃，有序結束Webb-site網站。他坦言，近20年花費逾千萬元建立及營運網站，Webb-site是「無償的、虧損的工作」，不希望它成為家人未來負擔。

Webb預告將分4步有序結束網站。2025年3月31日起，網站助理將停止對香港上市公司董事、監事及其顧問(銀行家、律師、審計師、財務顧問等)的所有手動資料收集。

此外，董事薪酬資料庫專案將持續至2024年12月31日的財政年度結束時(上市規則發布年度報告的截止日期為2025年4月30日)。要求義工集中精力完成，並驗證2005至2024年的資料集。

自動資料收集(例如中央結算系統分析系統、證監會持牌人、香港律師事務所)將持續至他去世後網站伺服器(位於紐約州)的第一個年度到期日(10月31日)。如果收集軟件故障，而他已去世或病得太重而無法更新它，個別資料集可能會提前結束。

另一方面，當伺服器關閉時，Webb網站(包括自1998年成立以來的所有編輯內容)將會消失，但大多數文章都可以在網絡檔案館中找到，希望能夠繼續運作更長時間。

Webb-site網站設計簡潔，其數據庫整合不同來源的數據，如上市公司董事資料、CCASS變動、證監會牌照人士、公司註冊處、律師等一系列資料。

他指，即使人工智能(AI)崛起，有些資料集迄今為止都只能透過人類判斷來準確維護，例如仔細解析公司公告，以確定哪個人被任命為董事會成員，因許多人同名且沒有披露身分證號碼。同樣，追蹤超過800個香港法定機構和諮詢機構的成員資格，上至行政會議及立法會，下至貓狗分類委員會。

Webb又指，並非沒有試過尋求永續網站資料庫，並在2020年與港大商議建立更大數據庫，如包括不同領域亞洲學者的數據。即使取得足夠捐贈者承諾參與，但具體方案被港大「高層管理團隊」否決。

個人健康狀況方面，Webb稱，已經接受4種不同療法，甚至離港接受實驗性療程，目前每項療程效果僅以月計，並非以年計，需要在自己病情惡化前做好規劃。「我希望可以在8月能慶祝60歲生日，生日願意只是希望有下一個生日。」他特別感謝協助他20年的助理，一直在維護他無法自動化處理的一切事項。