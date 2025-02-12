利嘉閣：去年二手私樓成交蝕讓至少7575宗　按年升1.1倍

去年樓市回復未有辣招政策掣肘下的波動情況，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，2024年市況大起大落，綜合土地註冊處資料所得，2024年全港23,318宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，虧損個案則高達7,575宗，按年急增約1.1倍，佔比由2023年的17.4%，大增15.1個百分點至去年約32.5%，同期平手登記的個案有162宗，佔比按年微降至0.7%。

若以每宗轉手個案平均賺蝕幅度計，將軍澳日出康城二手屋苑需要蝕1.3%，表現最差，而將軍澳維景灣畔的60%已是榜內最高賺幅者，其次是嘉湖山莊的52.2%賺幅。事實上，嘉湖山莊去年錄得最多的327宗獲利登記，獲利比率達約79.4%，為榜內第3高的獲利比率。

此外，去年全年帳面獲利登記共15,581宗，佔比達66.8%，較2023年的81.8%，按年再跌15個百分點，連跌6年，創自2008年以來的17年新低。至於每宗私宅轉手平均賺幅同步連跌6年，僅得24.2%，按年大幅回落21.9個百分點，為自2010年來的15年最少。至於獲利1倍或以上者減少7.5個百分點至約29.4%，去年共錄得6,848宗，但仍佔比最多。

樓價持續回落，去年成交金額介乎401萬至600萬元的物業明顯跑出，成為最主要的買賣對象，共錄得4,848宗獲利登記，其獲利成功比率亦達最高的69.4%，惟按年跌11.7個百分點。若以全港三區計算，去年以港島區之獲利比率最高，達約68.9%，按年跌12.7個百分點，新界及九龍則分別處於約67.2%及約64.7%的水平。