投資者黎永滔以1.8億放售中環全幢商住樓　較去年低1成

資深投資者黎永滔持有的中環士丹頓街9至11號全幢商住大廈，透過代理推出放售，意向價約1.8億港元，較去年初減價約1成。

世邦魏理仕獲業主委託公開招標出售上述坐落蘇豪區的物業，項目結合零售與住宅用途，區內少有的全幢單一業權商住大廈，是次截標日期為2025年4月10日。

現時全幢物業出租率約8成，並連同現有租約出售。面向俊榮里地舖由高級餐廳承租，住宅部分亦全數租出，為買家提供穩定的租金回報。大廈剛完成翻新工程，物業亦具備極大的收購及重建潛力，可合併地盤，開發為中環罕有的高端住宅或混合用途項目。

該公司香港資本市場部主管甄浚岷表示，在過去12個月，住宅及商住用途物業，以及零售物業是投資者最關注的兩大板塊。隨着香港政府推出的人才計劃，學生及勞工住宿需求上升，加上近期舉辦的多項大型活動吸引大量遊客，這些因素均推動了市場對住宅及零售物業的需求。士丹頓街項目結合這兩個板塊的優勢，住宅部分吸引高端專業人士及海外專上學生。而本大廈地舖近年引入了知名麵包蛋糕人氣品牌，深受本地及遊客歡迎。

該行香港資本市場部副董事余振宇補充，隨着美國聯儲局在過去3次會議中減息，以及市場預期中國將推出經濟刺激措施，香港的營商環境正逐步改善。利率下降及政策利好，為投資者提供一個理想的市場窗口。